Contropiede Marmorini "La Chimera all’attacco"

È il momento di Porta del Foro, secondo Giorgio Marmorini, ex rettore di Porta Crucifera e commentatore televisivo, che ha dovuto in questa settimana fare i conti con un’emozione in più. Le prove contro il Buratto del giovanissimo figlio Gianmatteo, che tra l’altro ha fatto vedere delle buone cose.

Marmorini, che sensazione vederlo sulla lizza e contro il Buratto?

"E’ stata una grande soddisfazione. Però ho subito staccato il mio ruolo dal suo, non voglio creargli alcun tipo di problema. L’ho messo in mano al quartiere e voglio che cresca con loro. Farà il suo percorso indipendentemente da me. Non deve sentire nessun peso per i miei ruoli".

Chi vince, secondo lei?

"Punto sul quartiere di Porta del Foro. Davide Parsi in sella a Biancaneve è davvero fortissimo, ancora deve trovare la sua Giostra, ma è molto preparato. Penso che quella di domenica può essere la Giostra dei giallocremisi. In dieci giostre vincono i più bravi, ma in una Giostra solo può succedere qualsiasi cosa. È il momento della Chimera".

Porta Sant’Andrea può fare cappotto?

"I biancoverdi nella preparazione sono andati molto avanti rispetto a giugno, i progressi sono evidenti. Santo Spirito ha grandi motivazioni e una coppia da sogno".

E del suo Colcitrone che dice?

"Non lo vedo protagonista, stavolta. Segnali positivi ci sono: Vanneschi e Paffetti nell’ultimo giorno di prova hanno centrato il 5. La fiducia non deve mancare".

So.Fa.