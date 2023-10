Contributi e scuola: Dinelli all'attacco a Caprese Primefrizi

CAPRESE

Prime frizioni a Caprese Michelangelo dopo le elezioni comunali di maggio. La minoranza di "Io Scelgo Caprese", con capogruppo Ginevra Dinelli (nella foto), fa notare come la politica distensiva del "collaboriamo" e della mano tesa per il bene comune abbia virato decisamente tono verso il "lasciateci fare" o al ben più prosaico "è così e basta". Il riferimento è ad alcune manovre ritenute poco chiare, sulle quali vengono chieste delucidazioni. Nello specifico, si fa riferimento ai contributi alla Polisportiva, i numeri sui campi estivi e la riduzione delle risorse a disposizione dell’istituto alberghiero, invitando a rendere noti i dati anagrafici sui quali l’istituto scolastico potrà impostare la didattica negli anni a venire. Pronta la replica della maggioranza, che parla di "quaderno delle lamentele" e di accuse di mancata trasparenza quando proprio su richiesta della minoranza è stata istituita la commissione bilancio. Parlando di accuse infondate e gratuite, sindaco e amministrazione fanno presente che il contributo alla Polisportiva è giustificato dall’erogazione di servizi importanti che il Comune non potrebbe erogare. Relativamente all’istituto alberghiero, viene ribadito che i rapporti co la scuola sono improntati verso la massima collaborazione affinché sia assicurato il miglior servizio possibile agli studenti e alle loro famiglie. "Certamente, la denatalità colpisce anche il nostro Comune con importanti riflessi nella composizione delle classi, ma appare puramente demagogico adombrare scenari di chiusura programmata della scuola, la cui presenza non è in discussione".