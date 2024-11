Contrastare nei giovani il gioco d’azzardo e nuove dipendenze, il progetto nella Zona Distretto Valdichiana Aretina

Arezzo, 22 novembre 2024 – Accogliere e offrire percorsi di cura rivolti ai giovani dai 14 ai 26 anni con problematiche di gioco d’azzardo e nuove dipendenze.

L’obiettivo dei “Cantieri del Gioco e della Creatività” - progetto inquadrato nell'ambito delle azioni di contrasto e prevenzione delle dipendenze "Non per azzardo ma per vita" promosso dalla Asl Toscana sud est - è sensibilizzare sul tema delle dipendenze comportamentali offrendo ai giovani esperienze di progettualità creativa e condivisa.

Una serie di iniziative che sono il frutto del lavoro e della partecipazione attiva del Ser.D. dei Comuni di Cortona, Castiglion Fiorentino, Foiano della Chiana, del Consorzio Sociale Chora e dell’associazione di operativa di Strada Dog e che in itinere è andato ampliandosi con l’inserimento del Comune di Marciano e dei Servizi distrettuali (UFSMIA, UFSMA, Consultorio).

“Propagazioni 2024” rappresenta una proposta originale dei giovani per i giovani, che insiste sulla necessità di interrompere quella "stazionarietà" che spesso porta, anche per mancanza (reale o percepita) di alternative, a riempire il tempo con sostanze e dipendenze di varia natura.

L’iniziativa è stata realizzata grazie alla collaborazione degli studenti degli istituti d'istruzione superiore "Signorelli" e "Vegni" di Cortona, “G. da Castiglione” di Castiglion Fiorentino, “Marcelli” di Foiano e di numerosi universitari e giovani lavoratori.

Dopo i workshop F***ED UP FILM e Crea con la cianotipia, che si sono tenuti a Cortona il 16 e il 17 novembre scorso al Centro Convegni S. Agostino, ci saranno altri appuntamenti. Il 23 novembre è la volta del laboratorio Toolkit per band indipendenti, dove si parlerà di come introdursi nel mondo della musica indipendente, in particolar modo dalla prospettiva di bande artisti.

Il 24 novembre a Foiano della Chiana l’appuntamento è con Poco serio, per muovere i primi passi nel mondo della serigrafia, il metodo di stampa più antico, attraverso la preparazione dei progetti di stampa, incisione dei telai, tipologie d'inchiostro.