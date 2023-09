Consulenti finanziari per Poste Italiane. Ecco come fare 2Poste Italiane ricerca laureati motivati ad intraprendere un percorso di formazione e crescita professionale come consulenti finanziari in provincia di Arezzo. Candidature entro il 16 ottobre. Richieste: laurea, ottime capacità comunicativa e relazionale, conoscenza pacchetto Office.