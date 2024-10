Consiglio dei ragazzi. Ecco le nuove cariche

Un’esperienza che si rinnova nel segno della continuità dei valori educativi da trasmettere agli studenti di scuole elementari e medie. È quella del Consiglio dei Ragazzi, progetto che con sempre maggiore incisività e contatto con il territorio sta sviluppando da molti anni l’Istituto Comprensivo Masaccio di San Giovanni Valdarno. Venerdì, nell’Aula della Legalità intitolata a Giovanni Falcone, si è insediata l’assemblea consiliare per l’anno scolastico 2024-2025 alla presenza del sindaco della città Valentina Vadi. La riunione, coordinata dai docenti Francesca Boncompagni, Elesabetta Palagi, Rachele Borghesi, Michela Martini e Giustino Bonci, è iniziata con il saluto ai neoeletti, espressione delle quinte delle Primarie Don Milani e Rodari e delle 12 classi della Secondaria di primo grado, del dirigente scolastico Francesco Dallai, che non ha voluto mancare ad un incontro così significativo. Il preside ha ringraziato i consiglieri per la disponibilità e l’impegno, così come la prima cittadina che ha anche annunciato la destinazione di fondi consistenti alla Masaccio per l’efficientamento energetico della sede di viale Gramsci. Ad ognuno dei giovani membri dell’assise, che hanno letto in coro il giuramento, vero vincolo di mandato, è stato donato dal sindaco il testo della Costituzione della Repubblica. Nella parte finale della seduta sono state raccolte le candidature alla presidenza e alla vicepresidenza, passaggio culminato con l’elezione a presidente di Ester Cobaj, della 3B della Secondaria, mentre Mirko Wu, sempre della 3B, sarà il vice. Per il ruolo di segretario è stato scelto invece Duccio Simonti della 3A.