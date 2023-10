Confesercenti: “Troppe incertezze per i negozi, necessario spostare il cantiere a gennaio”

Arezzo, 17 ottobre 2023 – Al termine dell'incontro avuto in Comune con l'assessore alle opere strategiche del Comune di Arezzo Marco Sacchetti, sulla questione relativa alle modifiche al traffico in via Fiorentina per consentire i lavori legati alla realizzazione della maxi rotatoria, la direttrice di Confesercenti Valeria Alvisi ritiene che siano ancora “troppe le incertezze sulla cantierizzazione” e rilancia: “abbiamo nuovamente chiesto che il cantiere venga spostato a gennaio non avendo la garanzia che le soluzioni ipotizzate dal Comune siano in grado di non creare danni ai commercianti”.

“Le soluzioni trovate” aggiunge Alvisi “ci spingono a ipotizzare un danno economico enorme per le attività delle zone coinvolte dalla modifica al traffico.

Nonostante l'impegno dell'amministrazione a tentare di ridurre i disagi - mantenendo l'apertura di una corsia che consentirebbe la viabilità in uscita durante alcune fasi senza però scongiurare la chiusura in altre fasi – riteniamo che non ci siano i tempi per dare la necessaria tranquillità a chi ogni giorno alza la saracinesca e necessita di vivere nella certezza di poter aprire il negozio senza correre il rischio di essere isolato”.

E così l'incontro è stata l'occasione per chiedere all'amministrazione comunale di valutare di sospendere il cantiere e rinviare il tutto a gennaio, dopo le festività, in modo da non compromettere le vendite in un periodo importante per i commercianti, qual è quello natalizio.

“Alla luce della situazione che si è venuta a creare, anche a causa della mancanza di una preventiva concertazione con le associazioni di categoria” ribatte la direttrice di Confesercenti Arezzo “è evidente che adesso ogni soluzione appare affrettata e non dà garanzie che possa funzionare.

Le soluzioni valutate dall'amministrazione comunale, a seguito del sopralluogo di questa mattina, sono sicuramente migliorative rispetto a quanto annunciato nei giorni scorsi ma non bastano a scongiurare il rischio del danno che il cantiere creerà alle attività commerciali.

Non si tratta infatti di semplici disagi ma è evidente che ci sarà un calo di fatturato per chi ha il negozio in via Fiorentina e in via Marco Perennio.

Un danno che a nostro avviso inciderà negativamente durante il periodo delle festività natalizie ed è per questo che adesso resta prioritario prendere il giusto tempo necessario a valutare ogni aspetto prima di interferire sulla circolazioni in un'importante arteria commerciale d'ingresso alla città dove insistono numerose attività economiche”.

“Adesso” conclude la direttrice di Confesercenti Valeria Alvisi “aspettiamo la risposta del Comune nella speranza che la nostra richiesta venga accolta e restiamo disponibili a un confronto preventivo, necessario e indispensabile, in modo da poter dare il nostro contributo costruttivo e limitare al minimo l'impatto del cantiere sui negozianti, sui residenti e sugli automobilisti”.