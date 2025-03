Confartigianato, Girl’s Day al Margaritone. Studentesse imprenditrici per un giorno

Si conclude con successo l’11ª edizione del Girl’s day, il progetto promosso da Confartigianato Donne Impresa Arezzo, che da anni offre alle giovani studentesse un’opportunità unica di entrare in contatto con il mondo dell’imprenditoria femminile. Anche quest’anno, le ragazze delle classi dell’IC Margaritone hanno vissuto un’esperienza formativa all’interno di aziende guidate da donne. Le studentesse sono state ospitate da Mariangela Alterini alla ditta Alterini-Fab Lab, Elena Terziani nel suo B&B Camera Caffè, Sara Valdarnini al centro Butterfly e Marinella Franceschi nel suo laboratorio Arte del Gelato. Un altro gruppo ha vissuto invece l’esperienza a distanza grazie al collegamento con Laura Venturini di Quindo, realtà imprenditoriale di sole donne nel settore Ict che lavorano in smart working. Un ringraziamento va alla Cooperativa Taxi, che ha garantito i trasferimenti, permettendo alle ragazze di partecipare all’iniziativa in totale sicurezza e comodità.

Come lo scorso anno, l’esperienza è stata replicata anche in Valdarno, con il contributo dell’artigiana Stefania Rabizzi del Pastificio Carmignan.

"Il Girl’s day è un’occasione per avvicinare le ragazze al mondo dell’impresa" – ha detto Elena Nanni, nuova Presidente Provinciale di Confartigianato Donne Impresa.