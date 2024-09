Confartigianato, Casentino e Valtiberina: importanti contributi in arrivo dalla Regione

Arezzo, 2 settembre 2024 – “Accogliamo con grande entusiasmo l’iniziativa della Regione Toscana che attraverso una importante serie di progetti favorirà l’esecuzione di opere fondamentali per il nostro territorio”, commentano Giordano Cerofolini e Piero Piccini, presidenti di Confartigianato Zona Casentino e Valtiberina.

Con il progetto “Casentino e Valtiberina: Toscana d’Appennino Monti dello Spirito”, arriveranno nell’area delle due vallate importanti finanziamenti che andranno a valorizzare il patrimonio culturale e urbano del territorio. “Sono progetti che andranno ad intervenire anche sulla messa in sicurezza di ponti, sulla prevenzione sismica e dal rischio di frane”, spiegano Cerofolini e Piccini.

“Iniziative che daranno maggiore centralità turistica e culturale a delle aree meravigliose delle nostre 2 vallate che meritano di essere riportate al centro dell’interesse generale”, commentano i presidenti di area. Una lunga lista di progetti che arrivano da un percorso di concertazione tra Regione e Comuni.

“Ora ci approcciamo alla seconda fase – spiegano Cerofolini e Piccini – entro ottobre dovranno essere presentate le progettazioni e la domanda per i finanziamenti per avviarsi poi verso la stipula degli accordi tra regioni e singole aree”, commentano. “Siamo di fronte ad una vera e propria opportunità per i nostri territori, ci auguriamo quindi che i comuni coinvolti siano celeri nel cogliere questa occasione e che si possa passare al più presto ad una fase operativa”, aggiungono.

“Ci auguriamo che, una volta usciti i bandi, le nostre imprese del territorio siano nelle condizioni di poter fare la propria parte, apportando la loro sapienza e la loro competenza in contributo dello sviluppo di un territorio che da tempo necessitava di una spinta come questa”, concludono i presidenti di zona Valtiberina e Casentino.