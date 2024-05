Concorso tra scuole. Il Varchi è in finale

C’è anche il liceo scientifico ad opzione scienze applicate Benedetto Varchi di Montevarchi tra gli otto istituti finalisti del concorso nazionale "Mad For Science 2024", il cui epilogo è in programma il 23 maggio a Torino. Scuole di Campania, Lombardia, Lazio, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto si contenderanno il montepremi complessivo di 200.000 euro da investire nel proprio laboratorio di scienze. L’iniziativa è stata promossa dalla Fondazione Diasorin e i finalisti si confronteranno su come le "Biotecnologie rosse, gialle e bianche possano aiutarci a salvaguardare la salute delle persone e del pianeta".

Il codice colore delle biotecnologie, quelle rosse, trovano applicazione nel campo della medicina e della salute, quelle gialle sono legate all’alimentazione e alla produzione di alimenti, mentre le bianche sono legate ai processi industriali. Le scuole in gara hanno messo a punto cinque esperienze didattiche innovative e coerenti con il tema proposto per dimostrare come le biotecnologie possano essere esplorate anche nel contesto di un laboratorio scolastico su un tema sempre più attuale come quello della salute delle persone e del Pianeta. Gli studenti valdarnesi, con l’ausilio degli insegnanti, hanno messo a punto un progetto sulla biovalorizzazione delle acque reflue di frantoio con produzione di idrogeno verde" che si propone di valorizzare le acque di vegetazione delle olive sia attraverso la produzione di bioidrogeno (tramite impiego di alghe e batteri), sia di altri prodotti ad alto valore aggiunto. E’ stata scelta la giuria chiamata a valutare i progetti finalisti e la finale si terrà alle Officine Grandi Riparazioni, nel capoluogo piemontese.