Concorso di pittura. Artisti da tutta Italia

Un concorso che coinvolgerà pittori provenienti da ogni parte d’Italia: oggi arriva a Lucignano la quarta edizione dell’estemporanea di pittura, organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con l’artista Pasquale Di Fazio e patrocinata dal Comune. L’obiettivo svelare le bellezze di Lucignano attraverso opere pittoriche realizzate da tanti artisti che da sabato mattina animeranno le strade, i vicoli e le piazze del borgo della Valdichiana. Sarà una suggestiva composizione, per tanti visitatori e turisti, vedere all’opera tanti "maestri del pennello" e soprattutto scoprire, dal primo pomeriggio di domenica, personalissime interpretazioni su tela delle bellezze di "Uno dei borghi più belli d’Italia" o realizzazioni che traggono origine dalla creatività di ciascuno. Ogni artista potrà dunque scegliere il suo angolo evocativo, la prospettiva migliore per realizzare originali "capolavori", o creare opere a tema libero, che poi verranno giudicate da una qualificata giuria.