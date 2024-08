Concorso di composizione corale

Non ricorderemo mai abbastanza che al Polifonico si deve l’avvio del culto per la polifonia in tutta Europa con la prima edizione del 1952. Da allora è stata tutta una successione di eventi di rilievo internazionale. Ad Arezzo è nato infatti nel 1989 il Gran premio Europeo di Canto Corale, un network di concorsi corali internazionali: Arezzo (Italia), Maribor (Slovenia), Debrecen (Ungheria), Tours (Francia), Varna (Bulgaria), Tolosa (Spagna). I cori vincitori di ogni concorso partecipano, l’anno successivo, all’Egp che, a rotazione, si svolge in ognuna delle città partner. Ad Arezzo nel 1984 è nato il Concorso Internazionale di Composizione Corale che tiene alto l’interesse dei compositori per questo genere musicale. Infine ad Arezzo è nata quarant’anni fa la Feniarco (Federazione Nazionale Italiana Associazioni Cori Regionali) che è voluta tornare a casa per festeggiare il quarantennale istituendo la prima edizione sperimentale del Gran Premio Corale Italiano, che andrà a regime l’anno prossimo. Quattro complessi hanno sperimentato per primi mercoledì l’acustica della Caurum Hall e così il Coro La Rupe di Quincinetto diretto dal Maestro Dante Conrero, è stato il primo a salire sul podio.

Claudio Santori