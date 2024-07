Da Arezzo al palco dei Coldplay. “Chris ha visto il nostro cartellone e ci ha chiamato. Che emozione”

Arezzo, 17 luglio 2024 – Il sogno è diventato realtà. Costanza Rossi di Castiglion Fiorentino e Tommaso Calosci di Cortona, sono stati invitati sul palco a cantare con il loro cantante preferito: Chris Martin frontman dei Coldplay. Momenti di magia allo stadio Olimpico. I due si sono presentati con un cartellone: “Abbiamo un sogno, cantare con te Let somebody go”. Detto fatto. "Un’esperienza bellissima, un sogno comune che siamo riusciti a realizzare – commentano sorridendo in un video i due giovani – Questo ricordo sarà sempre con noi e per questo ringraziamo Chris. Dopo tante ore di attesa sotto il sole ci ha fatto questo regalo che non dimenticheremo mai”.