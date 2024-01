Con gli occhi e con l’anima, la mostra di Marco Brogi e Leonardo Bacci

E’ stata inaugurata a Palomar la casa delle culture di San Giovanni, la mostra che presenta le opere di Marco Brogi e Leonardo Bacci. L’esposizione rimarrà visitabile negli orari di apertura della casa della cultura fino a sabato 10 febbraio "Con gli occhi e con l’anima" è il titolo della mostra di Marco Brogi e Leonardo Bacci, l’iniziativa è inserita nel cartellone de Le Piazze del sapere, la rassegna per la promozione della lettura promossa dal Comune di San Giovanni Valdarno, con la collaborazione di Unicoop Firenze – Bibliocoop di San Giovanni Valdarno e associazione culturale Pandora. Ci sono pennellate piccole, precise, leggere nella costante ricerca della perfezione dell’immagine. E ci sono spruzzi di colore stesi senza stile, che vogliono esprimere un pensiero. "Ognuno ha la propria visione di quello che ci circonda – raccontano i due artisti Leonardo Bacci e Marco Brogi – diversa per ognuno di noi, e questa differenza talvolta si fa abissale. Persone diverse in tutto, ma come succede nei migliori dei casi, diversità che completano e non dividono. Abbiamo deciso di creare questa esposizione insieme, come facciamo tutto (o quasi) da anni, per supportarci e metterci in gioco, mettendo in luce il nostro modo diverso di esprimerci, di essere, ma che comunque è la forza della nostra amicizia".

Da un lato c’è l’occhio esperto, la meticolosa capacità di Leonardo di trasporre su tela con estrema precisione ciò che vede, dall’altro l’opera di Marco che rappresenta quello che ha dentro con passione e semplicità. L’esposizione rimarrà aperta e visitabile negli orari di apertura di Palomar fino a sabato 10 febbraio.

"Siamo davvero lieti, come Amministrazione comunale, – dichiarano il sindaco Valentina Vadi e l’assessore alla cultura Fabio Franchi – che questo spazio della casa della cultura, uno spazio aperto della città, possa essere ulteriormente arricchito da esposizioni artistiche di nostri concittadini".