Con Gioachin e Rastelli l’arte diventa un circuito di pensieri

La Galleria San Lorenzo Arte di Poppi ha dato inizio alla sua nuova stagione culturale con la prima delle quattro previste da marzo a settembre 2023 all’interno di Mappature- geografie dell’arte contemporanea, progetto nato da una voglia infinita di fare cultura insieme. Quattro mostre, otto artisti, quattro concerti e due workshop sono in programma per i prossimi mesi. La prima mostra, curata da Silvia Rossi e visitabile fino al 1 maggio, è la doppia personale di Michela Gioachin e Carlo Alberto Rastelli dal titolo Loop, ovvero un ciclo di pensieri ricorrenti tra estero e interno della persona. Tema fondamentale dell’esposizione è il dialogo sulla pittura intorno a due temi, lo sguardo sulla malattia mentale per la Gioachin e il tempo per Rastelli. Quest’ultimo, artista parmense, che presenta un ciclo di lavori tratti dalla serie di The Body Snatchers, esamina il tempo attraverso una galleria di personaggi, da soldati a pugili, a prostitute e a clown, creando un mondo onirico tra reale e surreale. La Gioachin, artista vicentina pluripremiata, indaga molto il mondo femminile attraverso opere che sono frutto di un "glitch".

Liletta Fornasari