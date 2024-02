Comunità energetiche. Ora c’è uno sportello

Ha aperto lo Sportello Energia del Comune di San Giovanni, in vista della nascita della Comunità Energetica Rinnovabile che sarà costituita insieme al Comune di Cavriglia. Come è stato ricordato durante il recente incontro al circolo del Ponte alle Forche, che ha visto la presenza di un folto numero di persone, è previsto l’utilizzo di aree pubbliche per la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica e la condivisione dell’energia prodotta con i cittadini, le attività commerciali, gli enti del terzo settore e di protezione ambientale, le piccole e medie imprese. Lo Sportello Energia è un servizio gratuito dedicato a tutti i privati, ma anche alle imprese e alle associazioni del territorio, con l’obiettivo di fornire informazione e assistenza ai fini dell’adesione alla Cer. Per coloro che non potranno recarsi di persona allo sportello, sarà possibile interagire con personale appositamente formato tramite telefono, e-mail e videochiamata. Il progetto sinergico prevede la nascita di nove parchi fotovoltaici che consentiranno di produrre dagli 8 ai 9 milioni di kw di energia. Il passaggio che adesso dovrà essere fatto, oltre a quello di attivarsi nelle forme necessarie per comunicare ai cittadini questa possibilità, sarà quello di accedere alle risorse messe a disposizione dalla Regione Toscana, che per il periodo 2021-2027 ammontano complessivamente a 196 milioni di euro. Una parte sarà destinata al sostegno degli investimenti per la produzione di energia rinnovabile da parte delle Comunità Energetiche. La Cer sarà costituita nella forma di società cooperativa ed avrà sede legale nel Comune di Cavriglia, ma con una sede operativa anche a San Giovanni.