Comunità energetiche. Cer diventa fondazione

MONTEVARCHI

La Cer Valdarno si è trasformata in "Fondazione Cer Italia - Green Revolution". A partire dall’8 aprile, con l’apertura dei portali, la Cer potrà fare istanza di attivazione. Le ultime novità legislative offrono a questo strumento un raggio più ampio d’azione, visto che potranno aderirvi soggetti da ogni parte del Paese. L’evoluzione è stata spiegata da Silvia Chiassai Martini, che ha fornito alcune indicazioni precise sull’adesione alla fondazione. "E’ attivo il nuovo sito www.fondazioneceritalia.it – ha detto il sindaco di Montevarchi – dove in modo semplice e rapido, è possibile iscriversi ed entrare gratuitamente nella nostra comunità energetica, come consumatori, produttori o prosumer, a seconda se vi siano le condizioni e la volontà di istallare un impianto fotovoltaico su una superficie di proprietà. Ho voluto fortemente una Comunità energetica che fosse a controllo pubblico, perché le politiche future vadano nell’interesse generale della comunità, con ulteriori progettualità a beneficio di tutti. Inoltre, grazie alla scelta della Fondazione, l’autonomia patrimoniale perfetta, garantisce nessun rischio economico per gli aderenti, rischio che invece è in capo al gestore che si occuperà di tutta la parte burocratica sgravando cittadini e imprese da un’incombenza complessa e problematica".

Oltre al risparmio in bolletta generato dall’energia prodotta e condivisa, attraverso il gruppo di acquisto gli iscritti avranno la possibilità di ricevere offerte per gas e luce molto più vantaggiose. "Il duro ma lungimirante percorso iniziato nel 2021 – ha aggiunto la prima cittadina – ci ha permesso di essere la prima Cer a trazione pubblica, per struttura giuridica e dimensioni e tra le pochissime a livello nazionale pronte a registrarsi l’8 aprile".