Comunità Energetica Rinnovabile. Intesa con il Movimento Consumatori

Arezzo, 11 aprile 2025 – Stamani in Palazzo del Podestà è stato firmato l'accordo tra la Fondazione Cer Italia, la prima comunità energetica a trazione pubblica, nata su iniziativa del Comune di Montevarchi, e il Sindacato dei Consumatori – Sportello dei Cittadini Aps. La collaborazione mira a promuovere e tutelare i diritti dei cittadini interessati a partecipare attivamente alla transizione ambientale, entrando a far parte della comunità energetica Fondazione Cer Italia. L'iniziativa è stata presentata nel dettaglio dal Sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini e dal Presidente dell'Associazione Armando Mansueto: “E’ fondamentale promuovere la partecipazione attiva dei cittadini nella transizione energetica – afferma Mansueto – Grazie a questa collaborazione, i cittadini potranno accedere alla comunità energetica, ricevendo informazioni e supporto per partecipare, con la tutela garantita dal Comune e dal Sindacato dei Consumatori. I membri non saranno solo consumatori, ma attori di un cambiamento epocale. Questo protocollo rappresenta un passo cruciale verso la creazione di un modello energetico sostenibile e partecipativo, in un momento storico in cui il caro bollette pesa fortemente sul budget delle famiglie e impone un’attenzione crescente alla sostenibilità e all’autonomia energetica."

“Siamo soddisfatti di stringere un accordo con un’Associazione che pone al centro del suo operato la tutela del consumatore – prosegue il Sindaco Chiassai Martini - Questo protocollo è un valore aggiunto per la diffusione della consapevolezza tra i cittadini e per l’attivazione di una transizione ambientale, economica, sociale e culturale che non è più rinviabile. La Fondazione Cer Italia è l’unica comunità energetica che consente a tutti, da tutto il territorio nazionale, di aderire senza costi o rischi economici. I membri possono partecipare come consumatori, ottenendo un risparmio fino al 30% sulla bolletta, o come produttori o prosumer, beneficiando di una riduzione fino al 60%. La nostra CER rappresenta una risposta concreta al caro bollette e, allo stesso tempo, un'affermazione di parziale autonomia energetica attraverso una comunità solidale, in cui tutti partecipano a questa rivoluzione, pensando anche alle fasce più deboli della popolazione. Il supporto del Sindacato dei Consumatori è importante, anche come garanzia di trasparenza e di responsabilità. Stiamo affrontando un periodo caratterizzato da forti incertezze economiche - conclude il Sindaco - ma restiamo convinti che il futuro si costruisca ora, con le scelte e le opportunità di oggi, senza perdere di vista il senso di comunità”