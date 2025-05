San Giovanni apre il primo sportello amico per la comunità dominicana della provincia

Arezzo, 5 maggio 2025 – Un passo concreto verso l’inclusione e il supporto delle comunità straniere. A San Giovanni Valdarno apre il primo sportello amico dedicato alla comunità dominicana.

Lo sportello, situato nel Comune di San Giovanni Valdarno in via Giuseppe Garibaldi 43, nasce con l’obiettivo di offrire supporto a uno dei gruppi più numerosi e radicati nel Valdarno e in provincia. Sarà un punto di riferimento per tutti i cittadini dominicani che necessitano di assistenza nella gestione di documenti, nella compilazione di moduli o in pratiche amministrative relative, nell’accesso ai servizi pubblici.

Il servizio sarà attivo ogni primo giovedì del mese, salvo festività. In tal caso, l’apertura sarà posticipata alla settimana successiva. Proprio in virtù della coincidenza del primo giovedì di maggio con la Festa dei Lavoratori, l’inaugurazione del servizio è prevista per giovedì 8 maggio, con orario 10 – 13. A disposizione dei cittadini ci sarà Alexandra Balestrieri, segretaria del Console Pasquale Balestrieri, che garantirà supporto qualificato e mediazione culturale.

Con questa iniziativa dell’amministrazione comunale, il comune di San Giovanni Valdarno si conferma attento alle esigenze di tutte le componenti della comunità, promuovendo dialogo, integrazione e servizi sempre più accessibili per tutti.