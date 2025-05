“Ai tuoi reni quanto ci tieni?”: la campagna di prevenzione delle farmacie CorofarSalute

Arezzo, 5 maggio 2025 – Un semplice esame delle urine per capire lo stato di salute dei reni e prevenire l’insorgere di malattie renali croniche.

È l’obiettivo della campagna di prevenzione “Ai tuoi reni quanto ci tieni?” che le farmacie del network CorofarSalute di Arezzo e provincia, sempre più consapevoli del loro ruolo sul territorio, promuovono per tutto il mese di maggio, offrendo ai propri utenti la possibilità di effettuare un test mirato completamente gratuito.

UNA MALATTIA SILENZIOSA

Secondo i dati della Società Italiana di Nefrologia, in Italia circa il 10% della popolazione è affetto da una qualche forma di malattia renale cronica, spesso senza esserne consapevole.

Questo perché la malattia è silenziosa nelle fasi di esordio e dà sintomi solo negli stati più avanzati. I reni hanno diverse funzioni, la più importante delle quali è la depurazione del sangue. Una perdita progressiva della funzione renale porta alla necessità di accedere alla dialisi e al trapianto con ripercussioni gravi sulla vita delle persone e costi importanti per il Sistema Sanitario Nazionale (oggi le malattie renali drenano circa il 3% del Fondo Sanitario Nazionale).

Da qui la necessità di arrivare a una diagnosi il prima possibile, specialmente in presenza di fattori di rischio come familiarità, diabete, ipertensione, cardiopatie, obesità.

LA CAMPAGNA DI PREVENZIONE

Le farmacie del network CorofarSalute di Arezzo e provincia si fanno dunque promotrici della campagna di prevenzione, mettendo a disposizione uno screening gratuito delle urine per controllare la funzionalità renale.

Nelle farmacie aderenti, infatti, si potrà ritirare il kit con la provetta e le istruzioni per l’uso. Riconsegnando il campione di urine alla propria farmacia, secondo le modalità e le fasce orarie indicate, si potrà ottenere una prima valutazione attraverso la ricerca di proteinuria (la presenza di proteine passate nelle urine perché non filtrate dai reni) e di ematuria (la presenza di sangue).

L’esame delle urine aiuterà a capire se si sta subendo la riduzione della funzionalità dei reni e, nel caso, a indirizzare il cittadino al proprio medico curante o allo specialista nefrologo, per la diagnosi.

FEDERFARMA, FARMACIE SNODO CENTRALE DEL SISTEMA SANITARIO

“L’iniziativa del network CorofarSalute - dice Roberto Giotti presidente di Federfarma Arezzo - si inquadra perfettamente nel concetto di farmacia come presidio sociosanitario territoriale. Oltre a dispensare i farmaci, infatti, oggi le farmacie erogano tutta una serie di servizi alla popolazione: un consolidamento del loro ruolo, come snodo del Sistema Sanitario Nazionale, che hanno svolto durante l’emergenza pandemica.

Quel ruolo ora va formalizzato, attraverso accordi nazionali e regionali, per andare verso la Farmacia dei Servizi e la telemedicina. In questo modo si potrà usufruire, non più a pagamento ma in convenzione, di servizi per la prevenzione e il controllo di patologie croniche, come ipertensione e diabete; di screening per le malattie oncologiche, come il tumore al colon, o di malattie renali come in questo caso”.

La campagna di screening andrà avanti per tutto il mese di maggio.