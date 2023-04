Comune, nuova bando per attività ricreative e sportive

Arezzo, 5 aprile 2023 – “Anche per il 2023 l’assessorato alle politiche giovanili propone un avviso pubblico per la concessione di contributi ad attività ricreative e sportive che abbiamo come destinatari giovani e adolescenti.

Vogliamo continuare a promuovere progetti e creatività, sfruttando il ricco tessuto associativo del territorio a cui destiniamo 45.000 euro.

Mi fa piacere rimarcare che l’ammontare delle risorse resta invariato rispetto al 2022, quando era stato raddoppiato rispetto ai precedenti esercizi. Insomma, la nostra idea non cambia: i giovani attivi sono una ricchezza che questa amministrazione sta valorizzando in un modo che non ha paragoni con il passato.

A dispetto di ogni profezia apocalittica, affrontando di petto ogni sfaccettatura di questo universo generazionale, compresa la fascia di ragazzi che ha abbandonato gli studi e ancora non lavora o frequenta corsi di formazione.

Ebbene, il nuovo avviso ha un elemento di premialità proprio per quei progetti che affrontano le problematiche dei Neet, acronimo che cela i ragazzi suddetti, che vivono una fase prolungata di apatia e che rischiano di diventare un problema per essi stessi e per le famiglie. Ad Arezzo c’è chi lavora per affrontare anche il disagio giovanile senza fermarsi alle diagnosi”.

Così l’assessore Federico Scapecchi commenta l’uscita dell’avviso pubblico le cui condizioni e caratteristiche sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Arezzo al link https://www.comune.arezzo.it/notizie/concessione-contributi-attivita-ricreative-sportive-destinate-ai-giovani-anno-2023 Due le scadenze previste: la prima corrisponde alle 13 di martedì 3 maggio per progetti e iniziative da realizzare tra il 25 maggio e il primo ottobre.

La seconda corrisponde alle 13 del 14 settembre per progetti e iniziative da realizzare nel periodo che va dal 2 ottobre alla vigilia di Natale. Sempre al link sopra riportato è possibile reperire ogni informazione utile, compreso il profilo dei soggetti che possono partecipare e le modalità di invio della domanda.