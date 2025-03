Compleanno di Michelagelo, Giani: "Presto soldi per due ascensori"

Il gradito regalo di "compleanno" è arrivato dal presidente Regione Toscana, Eugenio Giani, che ieri pomeriggio è tornato a Caprese per il 550esimo anniversario della nascita di Michelangelo Buonarroti. "Sono qui assieme al direttore delle opere pubbliche della Regione, Michele Mazzoni – ha detto Giani – perché stiamo progettando e abbiamo già previsto quasi un milione di euro di finanziamenti al fine di consentire a tutti, anche ai diversamente abili, di arrivare fino alla casa natale di Michelangelo con due ascensori: il primo, del costo di 500mila euro, collegherà il paese verso il Castello e il secondo sarà all’interno del palazzo, perché chiunque possa usufruire del luogo in cui è venuto alla luce il più grande scultore di sempre". Un momento di festa, alla presenza anche del presidente del vescovo Andrea Migliavacca; del colonello dei carabinieri, Claudio Rubertà e del presidente della Provincia di Arezzo, Alessandro Polcri. "Abbiamo dato un taglio celebrativo a questo evento – ha detto il sindaco Marida Brogialdi – con i saluti istituzionali e con un francobollo dedicato ai 550 anni dalla nascita di Michelangelo, assieme al relativo annullo filatelico e alla mostra curata dal professor Fabrizio Fabrini. In più, abbiamo voluto consegnare i riconoscimenti ai sindaci capresani dal dopoguerra a oggi (c’erano i parenti per quelli non più in vita n.d.a.), perché ognuno di essi ha lasciato la propria impronta". E dal primo cittadino anche un obiettivo da raggiungere in occasione di questa ricorrenza: "Grazie alla collaborazione con Casa Buonarroti di Firenze, vogliamo allestire a Caprese una mostra avente per oggetto le lettere originali di Michelangelo, scambiate con la famiglia e con il territorio. Inoltre, porteremo una riproduzione in bronzo di una bella opera del nostro artista". Topofilia la parola chiave che accompagnerà anche gli appuntamenti di domani, anniversario del battesimo di Michelangelo; in altre parola, è la scienza che studia il tipo di relazione e di influsso del luogo natìo con la persona. "E’ il caso di dire che questo borgo ha influito sulla formazione del genio, tanto da ricavare un’equazione perfetta: Caprese sta a Michelangelo come Michelangelo sta a Caprese", ha detto la dottoressa Roberta Rio, autrice del libro "Effetto Topofilia".