Comix & Games. Fumetti, carte e Cosplay

Fumetti e videogames, giochi da tavolo, carte, giochi di ruolo, ed esibizioni dei Cosplay. Oggi il centro giovani e adolescenti New Factory di via Masaccio ospiterà la seconda edizione del "Comix & Games": un evento interamente dedicato ai agli appassionati che prevede anche cibo, musica e voglia di stare insieme. "Si parte alle 10 – ha detto l’assessore Federico Scapecchi – e l’ingresso è totalmente gratuito. Si tratterà anche di un’ottima occasione per far conoscere al pubblico gli spazi messi a disposizione da New Factory, uno dei tre centri giovani nato grazie al progetto ‘Giovani Protagonisti’, voluto e finanziato dal Comune di Arezzo al fine di valorizzare attività rivolte alla fascia anagrafica 15 - 35 anni. Prendetevela comoda, restiamo aperti fino alle 22. Ricordo che la prima edizione dello scorso anno ha avuto un successo che è andato al di là delle attese, dunque per Comix & Games 2 mi è sembrato giusto dare anche un piccolo riconoscimento agli organizzatori con una maggiore visibilità comunicativa". Diego Nicchi, Luca Viviani e Stefano Serafino per New Factory hanno rimarcato come "l’evento si traduce anche in un’occasione per festeggiare i risultati conseguiti dal centro giovani nel corso di questi due anni di attività. Tra l’altro, un appuntamento di questa portata riservato al fumetto, ad Arezzo è un unicum. Lo dedichiamo alla città e al quartiere di Saione dove operiamo". Tante le realtà coinvolte a partire dalla partecipazione nell’area esterna di Fumettopoli Star Shop Arezzo, Mammaiuto, Clinkers, Claudia Petrazzi, Lafabbricadibraccia, Cards & More Arezzo, Florence Knights, con la loro esibizione di Star Wars a fine evento, Stranger Zine, contest di disegno, l’area giochi di ruolo e l’area scrittori. All’interno del centro giovani le attività continueranno nella gaming room grazie a Magiokaben e KS Gaming & Life, con possibilità di giocare con videogiochi e consolle del passato. Quest’anno Comix & Games sarà anche musica grazie al misterioso Music Cartoon Dj Set che terrà compagnia per tutta la giornata e al live all’insegna del sound J-Pop della Oniriko2 Band. Antonio Mulas sarà presente per catturare con video e foto tutti i momenti più salienti della giornata.