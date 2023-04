"Comedìa Divina" Dante in parole e musica con il Rotary alla Pieve

La "Comedìa Divina", Dante in parole e musica è il titolo dell’evento in programma oggi alle 19 alla chiesa di Santa Maria della Pieve nel cuore di Arezzo. Verrà presentata al pubblico la Cantata di Dante con la regia di Giannino Giannini e il coro Musicaint Ensemble, composto da oltre trenta elementi, che si esibirà, insieme alla voce narrante Roberto Francini, appunto nel suggestivo scenario della Pieve di Arezzo.

Si tratta di un evento organizzato e promosso dal Rotary Club Arezzo, e il presidente Alberto Papini spiega in proposito che "l’ingresso del pubblico avverrà con offerta libera, con il ricavato che verrà destinato ad un service per la ‘Casa Pia’ di Arezzo, in vista dell’acquisto di un letto anti-decubito".

Dal canto suo Claudio Santori, da musicologo, spiega presentando la serata, che "Dante ha ispirato grandissimi autori e compositori. Il maestro Giannini ha a sua volta realizzato un evento artistico dove verrà presentata una serie di pezzi tratti dal Sommo Poeta, ideali per voci soliste e strumenti. Giannini ha fatto un lavoro decisamente intrigante, e con orchestra e voce realizza davvero un ensemble di ampio respiro, contemporaneamente efficace e divertente".