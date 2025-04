Come si traducono le variazioni linguistiche e vernacolari in letteratura. Se ne parla alla “Giornata della Traduzione 2025”

Arezzo, 29 aprile 2025 – Sarà dedicata alla traduzione delle varietà linguistiche vernacolari o dovute all’appartenenza a strati sociali diversi (diastratiche) in letteratura la “Giornata della Traduzione” 2025 che si terrà il 5 maggio ad Arezzo.

L’evento si aprirà alle ore 10 nell’Aula 1 della palazzina Donne del campus universitario del Pionta (viale Cittadini 33), e potrà essere seguito anche online.

L’iniziativa è promossa dal Corso di laurea triennale in Lingue per la comunicazione interculturale e d’impresa e dal Corso di laurea magistrale in Lingue per l'impresa e lo sviluppo del dipartimento di Filologia e critica delle letterature antiche e moderne (DFCLAM) nella sede didattica di Arezzo dell’Università di Siena. Per l’occasione interverranno due relatori d’eccezione: Pierluigi Pellini, dell’Università di Siena, traduttore (L’Assomoir) e curatore dei romanzi di Émile Zola (I Meridiani Mondadori), che terrà un intervento dal titolo “Un altro ‘Viaggio’. Céline 2031”; e Enrico Terrinoni dell’Università per Stranieri di Perugia, traduttore di James Joyce (Bompiani, Mondadori) e George Orwell (Newton Compton), che interverrà su “-Mr Joyce, are you an Englishman? - Au contraire.... Tradurre Joyce l'irlandese: il caso di Ulisse”.

La presentazione, che è aperta a tutti gli interessati, sarà disponibile anche in streaming sui canali YouTube e Facebook della pagina del dipartimento DFCLAM dell’Università di Siena.