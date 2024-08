Come cambia la viabilità nel quartiere Orciolaia

Dalle 8.30 di domani, fino alle 18,30 del 30 agosto, chiusura totale di via Fiorentina dall’intersezione con via dell’Orciolaia a quella semaforica con viale Don Minzoni-viale Giovanni Amendola. Negli stessi giorni via Pitagora diventa strada senza uscita anch’essa con orario continuato. Ecco come cambia la circolazione: i veicoli che percorrono viale Don Minzoni verso viale Giovanni Amendola, non potranno svoltare a destra su via Fiorentina; i veicoli provenienti da via Fiorentina verso il centro, all’intersezione semaforica con viale Don Minzoni-viale Giovanni Amendola, dovranno svoltare a destra su viale Don Minzoni o a sinistra su viale Amendola; il tratto di viabilità di via Perennio e via Fiorentina, dall’intersezione semaforica con via Bologna/via Monte Cervino all’intersezione con via dell’Orciolaia, diventerà strada senza uscita; nel tratto di viabilità di via Fiorentina dall’intersezione tra via dell’Orciolaia e l’intersezione semaforica con viale Don Minzoni/viale Giovanni Amendola sarà vietato l’accesso ad esclusione dei residenti.