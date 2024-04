Coltellate ai giardini davanti alla stazione, ora è caccia ai colpevoli

Arezzo, 8 aprile 2024 – Si indaga alla ricerca del movente e soprattutto dei colpevoli per il grave fatto di violenza avvenuto nella serata di ieri, 7 aprile, ai giardini Porcinai, l’area verde davanti alla Stazione di Arezzo.

Un tunisino di 40 anni è stato ferito gravemente con cinque coltellate, per cause ancora da chiarire. Insieme a lui c’era una ragazza che chiedeva aiuto. Ferito in maniera non grave anche un altro uomo, probabilmente un amico del 40enne.

La polizia ha lavorato fino a tarda sera per cercare indizi che potessero in qualche modo far risalire ai colpevoli.