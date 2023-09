Coltellate all’amico per le avances. Operato d’urgenza il giovane ferito

Sansepolcro (Arezzo), 26 settembre 2023 – È ancora in prognosi riservata il 38enne rumeno accoltellato sabato notte, nel giorno del suo compleanno, in pieno centro storico a Sansepolcro. Nella mattinata di domenica l’uomo è stato sottoposto a un intervento chirurgico durato quattro ore al policlinico delle Scotte di Siena: le sue condizioni rimangono gravi a seguito della profonda ferita inferta da dietro alla milza e nella regione addominale, mentre il taglio all’altezza del torace non ha per fortuna provocato conseguenze degne di rilievo. L’armeno di 30 anni, che rimane rinchiuso nel carcere aretino di San Benedetto con l’accusa di tentato omicidio con l’aggravante dell’arma posseduta, si è servito di un coltello con lama lunga e appuntita, che ha poi gettato ancora sporco di sangue sul tetto di un’abitazione, costringendo i vigili del fuoco locali a dover adoperare una scala per andare a recuperarlo.

Sono pertanto ore di apprensione, quelle che si stanno vivendo per le sorti di una persona che ha aveva invitato l’altra (pare che i due fossero realmente amici) a brindare per il suo compleanno e con la quale la situazione era degenerata perché l’armeno – in preda ai fumi dell’alcol – avrebbe adoperato termini un po’ troppo spinti nei confronti della compagna del rumeno, senza cambiare il tenore dei suoi discorsi. Un pugno rifilato dal rumeno e la risposta dell’armeno, che lo avrebbe attirato all’interno dell’androne facendogli capire di volersi scusare per l’accaduto e magari anche di voler fare pace, ma che poi lo avrebbe preso a tradimento. Perché insomma fra due individui in buoni rapporti è successo tutto questo? I particolari del brutto episodio sono sempre al vaglio dei carabinieri della Compagnia biturgense.

Intanto il sindaco di Sansepolcro, Fabrizio Innocenti, non ha inteso rilasciare ulteriori dichiarazioni in proposito, anche perché – lui stesso lo ha ricordato – proprio venerdì aveva reso nota attraverso i mezzi di stampa la richiesta inoltrata alla dottoressa Maddalena De Luca, Prefetto di Arezzo, di una convocazione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica a causa degli episodi di microcriminalità che si verificano soprattutto nelle ore notturne. "Credo che adesso, a maggior ragione, vi sia bisogno di indire la riunione e spero che ciò avvenga prima possibile", ha aggiunto il primo cittadino, quasi come se la sua istanza di pochi giorni fa si fosse rivelata una sorta di appello premonitore.