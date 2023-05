Colpito alla testa con una bottiglia Un’altra aggressione di notte in centro

Un’altra notte di violenza ad Arezzo, e un altro ferito dopo un acceso diverbio. Questa volta è accaduto in via Guadagnoli.

Erano circa le 2 quando gli uomini della Squadra Volanti della Questura è intervenuta dopo la richiesta di aiuto lanciata da uomo che diceva di essere stato aggredito e colpito alla testa con una bottiglia. Si tratta di un trentottenne che ha raccontato agli agenti di aver avuto una lite per motivi personali con un conoscente. Ma, secondo il suo racconto, quella lite ben presto sarebbe degenerata e lui sarebbe stato colpito violentemente alla testa con una bottiglia. Sempre secondo la versione dell’uomo, l’aggressore si sarebbe allontanato nascondendosi in un locale della zona. Allertato anche il 118, il trentottenne è stato affidato alle cure dei sanitari dell’ospedale San Donato che hanno riscontrato alcune ferite, giudicate guaribili in pochi giorni. Intanto, la polizia sta indagando per risalire all’autore dell’aggressione, mentre sale la preoccupazione in città. Solo pochi giorni fa l’ultima, grave, episodio: a Indicatore un trentenne straniero è stato accoltellato in strada. Le indagini si stanno stringendo attorno ad una persona che dovrà rispondere di tentato omicidio. Nel frattempo, le condizioni del giovane aggredito, apparse subito gravi, stanno progressivamente migliorando.