Colori e luminosità contro smog e degrado. Il murales di Amed e McNenya in via Fallaci

Colore e luminosità che soppiantano smog e degrado. È stato inaugurato il murales Impress With Semplicity, realizzato dagli artisti Amed e McNenya nel sottopassaggio di via Oriana Fallaci, a Saione. Un’operazione di rigenerazione urbana, voluta e portata avanti dalla Toyota, in partnership con l’associazione Retake, che si inserisce nell’ambito del progetto WeHybrid Race dedicato alla mobilità sostenibile a zero emissioni e che prevede la realizzazione di iniziative green in varie città italiane. Al taglio del nastro dell’opera di street art, insieme agli autori, sono intervenuti l’assessore alle opere pubbliche del Comune di Arezzo, Alessandro Casi, l’amministratore della concessionaria Toy Motor, Pierfranco D’Attoma, con il responsabile del brand, Luca Marcomigni.