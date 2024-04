Colori e danza. Coreografie al Mecenate

C’è la danza sul menù della domenica in città. Oggi appuntamento con KLeuR+ dall’olandese: colore, spettacolo della coreografa Gaia Gonnelli che per la prima volta in Toscana presenta il solo dedicato al pubblico dei più piccoli, a partire dai 2 anni. KLeuR+ a posti limitati, andrà in scena oggi alle 17 al Teatro Mecenate di Arezzo e chiuderà la programmazione in teatro 23/24 a cura di Sosta Palmizi. In scena una danzatrice vestita di bianco si insinua nello spazio: si muove di soppiatto, rotola e gira su un pavimento di carta, un’enorme tela bianca dove il suo corpo diventa uno strumento di pittura! I colori appaiono come per magia e con la totalità del suo corpo, dal soffio alle le mani, passando per piedi, le dita, le gambe, le braccia e – perché no – anche la punta del naso, l’armonioso corpo danzante della protagonista dipinge un enorme quadro colorato, guidando lo sguardo degli spettatori in un nuovo spazio fatto di colore. Ad anticipare lo spettacolo ieri l’autrice Gaia Gonnelli ha offerto una masterclass gratuita dedicata ai più piccoli dai 2 ai 6 anni che accompagnati da un adulto hanno potuto sperimentare e scoprire il mondo di colore a cui si ispira lo spettacolo. Domani lunedì 15 lo spettacolo sarà presentato in doppia replica matinée per le scuole. Gaia Gonelli, fondatrice nel 2014 di Dadodans, compagnia con sede ad Amsterdam, la coreografa crea spettacoli intimi e multidisciplinare per bambini (dai 2 agli 8 anni) e i loro genitori. Il suo lavoro combina danza, teatro, musica dal vivo e altre discipline artistiche e il suo interesse è orientato alla creazione di un lavoro che incoraggi i bambini a usare l’immaginazione. Il lavoro con i materiali e gli elementi primari (forme, colori e suoni) gioca un ruolo importante in tutti gli spettacoli di Dadodans. Le produzioni di Gaia hanno riscosso un grande successo sia nei Paesi Bassi che all’estero partecipando a festival in Italia, Turchia, Germania, Polonia, Spagna, Romania, Finlandia, Regno Unito, Cina e Francia. Dadodans inoltre sviluppa progetti educativi indirizzati ai bambini e le bambine delle scuole primarie e laboratori speciali per gli educatori di danza che lavorano con i più piccoli.