Collaboratori domestici. Ecco le opportunità

2 ADDETTI PULIZIE

Azienda ricerca personale addetto alle pulizie, senza esperienza. Lavoro part time, a tempo determinato. Sede Castiglion Fiorentino. Codice: AR-205469. Scadenza: 26 novembre

1 DOMESTICO Si ricerca collaboratore domestico per famiglia residente nel comune di San Giovanni per lavoro di pulizia casa. Contratto a tempo indeterminato, full time. Si richiede esperienza di 24 mesi, patente B e disponibilità alle trasferte nel territorio provinciale. Codice: AR-205208. Scadenza: 22 novembre

1 COLLABORATORE DOMESTICO Si ricerca collaboratore domestico per famiglia di Arezzo per pulizia casa, preparazione pasti e accudimento di minori. L’impegno è distribuito in 4 ore giornaliere, per 5 giorni la settimana. Lavoro part time, a tempo indeterminato. Preferibile: lingua inglese e bengali. Codice: AR-205439. Scadenza: 23 novembre