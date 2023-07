Coldiretti: la generazione agricoltori colora Anghiari di giallo con Agri young

Arezzo, 7 luglio 2023 – Sono arrivati da tutta Italia ad Anghiari, i giovani imprenditori, la generazione agricoltori per l’undicesima edizione di Agri Young che li ha visti protagonisti in una vera e propria giornata di festa quella che ha animato il centro storico di uno dei Borghi più belli d’Italia.

“Anghiari ci ha accolti nel migliore dei modi, sono onorato di rappresentare Giovani Impresa Arezzo e di aver ospitato i colleghi provenienti da altre regioni ed altre province proprio qui in Valtiberina – ha dichiarato James Lewis Benedetto, Delegato Giovani Impresa Coldiretti Arezzo che conduce la sua azienda agricola a Sansepolcro – abbiamo avuto la possibilità di dialogare, confrontarci raccontando le nostre storie, le nostre esperienze, e quello che significa oggi fare impresa innovativa e sostenibile in chiave moderna e multifunzionale”.

Dopo l’accoglienza in piazza Mameli, l’apertura di Agri Young con la sfilata dei trattori che dalla Vecchia Stazione hanno risalito la circonvallazione per poi scendere fino in piazza Baldaccio, i giovani imprenditori si sono così riuniti, sotto alla statua di Garibaldi per dare il via alla loro giornata.

“Generazione agricoltori, quale futuro per la nostra agricoltura?” il titolo del momento di confronto aperto dal Direttore Raffaello Betti con i saluti dell’Assessore alle Attività Produttive del Comune Ilaria Lorenzi e condotto dal giornalista Daniele Gigli che li ha visti sedersi presso la Chiesa di Sant’Agostino in uno spazio letteralmente gremito di giovani imprenditori.

A dialogare proprio i giovani con le loro testimonianze dirette: Arianna Bottin Delegato Regionale delle Marche che ha parlato del suo lavoro in azienda e del Villaggio Coldiretti a San Benedetto del Tronto, che si terrà dal 14 al 16 luglio. E’ stata poi la volta di Annalisa Casali dall’Emilia Romagna con il tema dell’apicoltura nella sua azienda biologica.

Dalla Puglia il Delegato Regionale Donato Mercadante con la sua avvincente testimonianza tra multifunzionalità, pastorizia e innovazione e ancora dalla Puglia il Vicedelegato Regionale e Delegato di Taranto Rosa D’Urso che ha spiegato alla platea cosa significa produrre grano ed olio nella sua regione e poi Luca Galastri Presidente dell’Associazione Liria che si occupa di giovani in provincia di Arezzo, la più grande e strutturata.

Daniele Vigni, Responsabile del Mercato Coperto di Campagna Amica Arezzo ha spiegato come la generazione agricoltori dialoga oggi con questo luogo di incontro e scambio importante in città e provincia. Sempre da Arezzo, Mariateresa Baroni, con la sua appassionate storia di innovazione e trasformazione dell’azienda agricola dei nonni.

Anghiari per la Confederazione Nazionale Coldiretti ha ospitato Riccardo Fargione, Direttore della Fondazione Aletheia, il segreto del buon vivere e Coordinatore Centro Studi Divulga, importantissimo il suo contributo rispetto alle tematiche del Cibo Vero e naturale. Le conclusioni del dibattito affidate al Presidente Lidia Castellucci.

“Agriyoung cresce come crescono i nostri giovani ed ogni anno si migliora – ha affermato Lidia Castellucci Presidente di Coldiretti Arezzo – le testimonianze dei nostri giovani ci dimostrano oggi come questo settore sia in continua trasformazione, nello spazio di un decennio, tra crisi, pandemia e guerra, il settore agricolo è diventato di fatto il punto di riferimento importante per le nuove generazioni.

Le imprese giovani hanno di fatto rivoluzionato il mestiere dell’agricoltore impegnandosi in attività multifunzionali che vanno dalla trasformazione aziendale dei prodotti alla vendita diretta, dalle fattorie didattiche agli agriasilo, ma anche alle attività ricreative, l’agricoltura sociale per l’inserimento di disabili, detenuti e tossicodipendenti, la sistemazione di parchi, giardini, strade, l’agribenessere e la cura del paesaggio o la produzione di energie rinnovabili”

La giornata è proseguita nel centro di Anghiari in Piazza Baldaccio con “Ti racconto il premio Oscar Green” insieme alle aziende aretine vincitrici degli ultimi anni, con il pubblico che è stato accompagnato per i vicoli del centro storico dalla Large Street Band e poi ancora agri aperitivo a km zero nello spazio Belvedere presso i Giardini del Vicario con dj Barone, ed il momento della Cena della sostenibilità nello spazio del Cibo vero lungo le mura del centro storico di Anghiari, cena a cura dei Cuochi Contadini di Campagna Amica e dell’Associazione Cuochi di Arezzo con un menù dedicato alla Valtiberina con le eccellenze del territorio.

L'iniziativa patrocinata dalla Provincia di Arezzo, dal Comune di Anghiari e dalla Camera di Commercio di Arezzo - Siena ha avuto la collaborazione di Aletheia, Zero Spreco Aisa Impianti srl, Associazione Cuochi Arezzo, le Aziende della rete di Campagna Amica e la rete dei Cuochi Contadini di Campagna Amica e Busatti tessitori in Toscana dal 1842.