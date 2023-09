Cna Valdarno fotografa la centralità della manifattura per il territorio

Arezzo, 25 settembre 2023 – Nonostante le difficoltà, il settore manifatturiero si conferma centrale per l'economia e l'occupazione del Valdarno.

A dimostrarlo è lo studio “Tessuto economico e occupazionale del Valdarno” che CNA Valdarno presenterà mercoledì 27 settembre alle 18 all’Auditorium CNA. I dati mostrano come l'industria rappresenti il 30% del totale degli occupati, ben oltre la media regionale. L'incontro, realizzato in collaborazione con Irpet, offrirà una fotografia aggiornata del territorio, con prospettive e sfide per il futuro.

“La moda, nonostante le difficoltà del settore, è ancora il motore dell'economia aretina, e del Valdarno in particolare. È importante fare il punto della situazione e aprire un dialogo con le istituzioni, affinché diano una mano alle aziende a creare un ponte tra i giovani, le scuole e il nostro mondo.” sottolinea il Presidente CNA Valdarno Paolo Pernici.

L'appuntamento è occasione di confronto tra istituzioni, associazioni e professionisti. Parteciperanno: Paolo Pernici, Presidente CNA Valdarno e CNA Federmoda Toscana, Aldo Cappetti, Presidente CNA Industria Arezzo, Silvia Chiassai Martini, Sindaco di Montevarchi, Valentina Vadi, Sindaco di San Giovanni Valdarno, Sergio Chienni, Sindaco di Terranuova Bracciolini, Nicola Sciclone, Direttore Irpet, Massimo Guasconi, Presidente della Camera di Commercio Arezzo Siena e Barbara Bennati, Responsabile Categorie CNA Arezzo.

Un'opportunità unica per un confronto costruttivo tra istituzioni, associazioni e professionisti, allo scopo di delineare il futuro dell'economia del Valdarno Aretino.