Cna orienta a Foiano con i ragazzi dell’istituto “Guido Marcelli”

Arezzo, 24 aprile 2024 – Mettere in contatto il mondo dell'artigianato e i giovani studenti delle scuole medie, invitando i ragazzi a riscoprire alcune figure professionali legate al mondo artigiano e le opportunità di lavoro che il territorio offre.

Era questo l’obiettivo del ciclo di incontri organizzato da Cna e dall’Istituto Omnicomprensivo “Guido Marcelli” di Foiano in collaborazione con l'agenzia di lavoro interinale Openjobmetis. “Il progetto – spiega Roberto Menchetti, presidente di CNA Valdichiana – ha aperto una finestra sul mondo artigiano per ribadirne la ricchezza di stimoli e di possibilità.

Ci sono figure professionali come idraulici, elettronici ed elettrici di cui ci sarà sempre necessità e prendere in considerazione una carriera simile vuol dire garantirsi un futuro. Siamo molto soddisfatti della riuscita di queste iniziative e ringrazio per le loro testimonianze gli imprenditori Damiano Iacovone, Roberto Marmorini, Ubaldo Manganelli e Domenico Galli. L'idea è di poter replicare l’esperienza anche con gli studenti della scuola secondaria di secondo grado”.

I due incontri svolti nel mese di aprile sono stati giudicati positivamente anche da Anna Bernardini, dirigente scolastico dell'istituto “Marcelli”, che spiega: “Crediamo che sia importante creare alleanze formative e collaborare con le associazioni di categoria per offrire ai nostri studenti una formazione completa e prepararli al meglio per il loro futuro.

L’ottica di un istituto omnicomprensivo è privilegiata perché seguiamo i ragazzi dalla scuola dell’infanzia alle scuole superiori e abbiamo quindi modo di conoscerli bene durante il loro percorso scolastico. Per questo ci adoperiamo per aiutarli a costruire il loro progetto di vita. Purtroppo, in Italia c’è un pregiudizio su determinati istituti scolastici e quelli tecnici professionali sono spesso messi in secondo piano rispetto ai licei.

Questo progetto intende essere una provocazione, nel senso di stimolo: vogliamo che gli studenti e le loro famiglie conoscano le molteplici opportunità legate al mondo artigiano”. In questa occasione il progetto di orientamento di CNA, che ha già all’attivo numerose esperienze nel territorio, si è arricchito di un nuovo partner, l’Agenzia per il Lavoro Openjobmetis.

“Abbiamo deciso di sposare il progetto di CNA Arezzo a sostegno di un territorio nel quale da anni siamo presenti per valorizzare il distretto industriale, le aziende e gli imprenditori che ne sono partecipi - spiega Nunzia Palombo, Area Manager per Openjobmetis SpA. Intervenire nelle scuole è il punto di partenza per dare valore a un territorio che da anni si distingue per laboriosità e una grande spinta innovativa.

Iniziare dai giovani significa condividere con loro le tante risorse e opportunità di cui dispongono, individuando le potenzialità e le aspettative di ragazzi che saranno il futuro di questo nostro motore industriale. Insieme alla collega Elena Cannelli, responsabile della filiale della Valdichiana, abbiamo incontrato così gli studenti dell’Istituto Marcelli di Foiano della Chiana, con l’obiettivo di introdurli al mondo del lavoro partendo dalle loro percezioni e dalle loro brevi esperienze per arrivare a condividere tecniche di presentazione e di stesura di un cv.

La partecipazione è stata attiva e ha rappresentato un’esperienza arricchente per entrambe le parti”, conclude Nunzia Palombo.