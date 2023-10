Cna Arezzo porta l’artigianato all’edizione 2023 del Ttg travel experience

Arezzo, 11 ottobre 2023 – CNA Turismo e Commercio è orgogliosa di annunciare la sua partecipazione alla 60a edizione del TTG Travel Experience, che si terrà a Rimini Fiere dal 11 al 13 ottobre 2023.

L'evento sarà un'opportunità da non perdere per esplorare il tema "Turismo e Made in Italy, un'esperienza unica". Nell’area Speech, giovedì 12 ottobre alle 12:30 CNA Turismo Arezzo presenterà il progetto Arti/Già/Nato, con la Presidente CNA Turismo Arezzo Lucia Bernini e il Presidente lavorazione artistica metalli Marco Conti.

Verrà proiettato un video sulla suggestiva galleria di Via Cesalpino 15, Arezzo, dove il primo e terzo week-end di ogni mese oppure su appuntamento, gli artigiani propongono al pubblico creazioni ed esperienze personalizzate.

Nell'Area Business Meeting, Lucia Bernini incontrerà i buyers internazionali per presentare loro i pacchetti-percorsi esperienziali targati CNA Turismo Arezzo. In particolare, i pacchetti legati al turismo brassicolo, grazie al Birrificio Valdarno Superiore, stanno guadagnando notorietà.

Questo tipo di turismo della birra offre un'opportunità unica per promuovere le destinazioni, la storia, la natura e le eccellenze del territorio, grazie ai birrifici che rappresentano un'imprenditoria giovane e dinamica.

Infine nell'area workshop i visitatori potranno sperimentare il "saper fare" degli artigiani, trasformando il turismo in un'esperienza culturale coinvolgente.

Una nuova dimensione economica e culturale per promuovere la tradizione artigiana. CNA Arezzo porta al TTG il valore dell'artigianato come ingrediente essenziale per un turismo di qualità, sostenibile e "hands on".

Un turismo che fa vivere il territorio in prima persona. Visitando questo link https://marketing.cna.it/ttg-rimini/ è possibile visualizzare il programma completo con i FORM per la registrazione ai Workshop oppure per l’iscrizione agli Speech e per partecipare alle attività e agli eventi.