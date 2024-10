"Clanis Oleum". La festa dell’olio che anima la valle

"La grande festa dell’olio nuovo in Valdichiana per valorizzare uno dei prodotti di punta del nostro territorio". Ad annunciarla è Mario Agnelli già coordinatore regionale delle 63 Città dell’Olio della Toscana. L’appuntamento è stato annunciato nel corso di Agri@tour in cui si è sancito anche l’ingresso dei comuni di Civitella e Marciano. Il nuovo evento denominato "Clanis Oleum - Andar per Frantoi e Mercatini" è in programma sabato 16 e domenica 17 novembre e vi aderiranno molti comuni della Valdichiana aretina e senese, nello specifico i comuni di Castiglion Fiorentino, Cortona, Lucignano, Monte San Savino, Sinalunga, Torrita di Siena, e quello di Castiglion Fibocchi. A Castiglion Fiorentino il fulcro dell’iniziativa sarà il Chiostro di San Francesco con il convegno sull’olio organizzato in collaborazione con l’Icec alle ore 10.30, mentre il pomeriggio alle ore 15.00 è prevista l’apertura del "mercatino" con le aziende agricole del territorio e non solo.

La.Lu.