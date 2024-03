Civitella, documentario sulla strage. Troupe Rai nei luoghi dell’eccidio. Aspettando l’arrivo di Mattarella

di Matteo Marzotti

CIVITELLA

A quasi un mese dall’arrivo del presidente Mattarella a Civitella, il piccolo borgo della Valdichiana si prepara alla visita della più alta carica dello Stato e nel farlo si accendono anche i riflettori, soprattutto sulla strage che ne giugno del 1944 costò la vita a oltre 240 persone.

A partire da oggi infatti le telecamere di Rai Cultura si fermeranno fino al 23 marzo a Civitella per realizzare uno speciale sull’anniversario della Liberazione, dedicato in particolar modo al racconto dell’eccidio.

Tra le location individuate dalla troupe la chiesa con l’altare dei caduti, la cappella con l’ossario dei caduti e il bassorilievo con l’elenco dei nomi presso il cimitero, ma anche il cimitero di Cornia, il ponte della Palazzina a Civitella, la lapide in ricordo nel bosco a Selvagrossa, l’ex Palazzo comunale (oggi Sala della Memoria). In piazza Don Alcide

In tutti questi luoghi saranno realizzati dei lanci con la conduttrice dello speciale, la giovane storica Emanuela Lucchetti. All’interno della Sala della Memoria in particolare sarà realizzata anche un’intervista con il professor Gianluca Fulvetti. Ma nello speciale avranno risalto anche le testimonianze conservate appunto a Civitella.

"Ringraziamo gli autori e la produzione di Rai Cultura per l’attenzione che hanno voluto rivolgere alla nostra comunità – commenta il sindaco di Civitella, Andrea Tavarnesi – certi che lo speciale contribuirà a valorizzare il nostro territorio con la sua storia e la sua memoria. Quest’anno, in occasione del 25 aprile, 79esimo anniversario della Liberazione d’Italia, nell’anno dell’80esimo anniversario dell’eccidio del 29 giugno 1944, il nostro Comune si prepara con emozione ad accogliere anche il Capo dello Stato Sergio Mattarella, che sarà in visita ufficiale a Civitella nei luoghi della strage perpretata dai nazifascisti".

La puntata potrà essere trasmessa senza limitazioni di passaggi e di tempo sulle reti generaliste, i canali tematici, e sul Raiplay.it. Potrà essere inoltre proiettata in occasione di eventi pubblici di particolare rilievo culturale e senza scopi commerciali e ritrasmessa e su piattaforme terze.