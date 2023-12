Cittadinanza attiva e legalità. I ragazzi della “Masaccio” di San Giovanni incontrano la Polizia di Stato.

Arezzo, 16 dicembre 2023 – Il Consiglio dei Ragazzi dell'Istituto Comprensivo Masaccio, nell'ambito delle proprie attività, ha promosso un incontro con la Polizia di Stato sui temi della cittadinanza attiva e della legalità, rivolto alle alunne e agli alunni delle classi quinte della scuola primaria. Aperta sulle note dell'Inno di Mameli, eseguito dai docenti di Educazione Musicale Giuseppe D'Angelo alla tastiera e Andrea Soldani al trombone, la cerimonia ha visto gli interventi del dirigente scolastico Francesco Dallai, della prima cittadina di San Giovanni Valentina Vadi, della presidente dell'Associazione Nazionale - Polizia di Stato OdV Gruppo di Volontariato di Arezzo Anna Maria Esposito e del referente di Libera - Valdarno Piero Ermini. Ai saluti è seguito il momento forte della cerimonia di consegna dell'Ulivo della Legalità con l'intitolazione del Giardino scolastico alla memoria del magistrato Paolo Borsellino.

Gli ospiti, gli studenti e le insegnanti dei plessi "Don Milani" e "Rodari" si sono quindi spostati nell'aula della legalità dedicata a Giovanni Falcone dove i bambini, con la loro spontaneità, si sono confrontarsi con due giovanissime agenti di Polizia e con i volontari dell'ANPS. "E' stato approdondito - sottolineano i docenti che coordinano il Consiglio dei Ragazzi - il ruolo della Polizia di Stato come garante della legalità, della Costituzione e del rispetto delle regole. Dalle numerose domande sono emersi momenti di riflessione sull'impegno quotidiano per il bene comune e il contrasto alla criminalità e alla violenza". Non sono mancati, inoltre, i racconti di esperienze personali e le informazioni chieste da alunne e alunni su come si diventa poliziotti.

"Siamo certi - affermano ancora dal Comprensivo Masaccio - che l'evento abbia contribuito ad accrescere la cultura della legalità nelle nostre studentesse e nei nostri studenti per prevenire e atteggiamenti sbagliati e far leva sul senso di responsabilità dei cittadini di domani". Confindando di aver trasmesso ai bimbi intervenuti principi e valori da preservare nella crescita il Consiglio dei ragazzi, i Docenti referenti del progetto e il preside, ringraziano sentitamente tutti coloro che hanno reso possibile l'iniziativa. Un"grazie" particolare è stato infine rivolto al Questore di Arezzo Maria Luisa Di Lorenzo, che ha assicurato la presenza del personale della Questura, contributo fondamentale per la riuscita della manifestazione.