Luci sulla Città del Natale, nuovi eventi e location. “Pronti a crescere”

Arezzo, 11 novembre 2023 – Il conto alla rovescia è iniziato, così come gli allestimenti. Da piazza San Jacopo a piazza Risorgimento, dalla Badia a San Francesco, e a salire verso Piazza Grande, il Prato e la Fortezza. Ad una settimana dal taglio del nastro (sabato prossimo alle 17.30) la Città del Natale è pronta per la sua ottava edizione, per quello che sarà un nuovo banco di prova.

"Perchè vogliamo alzare l’asticella, migliorare quanto di buono è stato fatto fino ad oggi" spiega il presidente della Fondazione InTour, Simone Chierici. È lui a snocciolare non solo i numeri, ma anche le sorprese del natale aretino, quello che per intederci lo scorso anno ha registrato qualcosa come 70mila presenze negli alberghi. Numeri riferiti ai pernottamenti, a chi ha scelto Arezzo per un fine settimana, senza contare chi ha visitato dalla mattina alla sera le varie attrazioni. La sfida è lanciata, nel segno di migliorare ancora anche se ovviamente ci sono aspetti da valutare.

"Su tutti l’andamento turistico che nel 2023 a livello nazionale ha registrato un calo anche se Arezzo ha saputo difendersi in questo senso - ha aggiunto Chierici - in termini di presenze mi piace parlare numeri alla mano, con dati concreti". Ad oggi comunque gli alberghi, almeno nel prosismo fine settimana registrano sui principali siti specializzati una copertura che supera il 90 per cento. L’effetto del Natale ad Arezzo si avverte già. Ecco allora che tra una settimana le luci della Città del Natale, anzi de "I giorni della meraviglia" si accenderanno e non solo nel bosco incantato al Prato.

In un tour immaginario partendo dalla stazione ecco le prime casette di legno e banchi tra piazza San Jacopo e Risorgimento, salendo quindi in San Francesco dove si troverà la Lego Brick House, una vero spazio espositivo e creativo deidcato alle opere realizzate con i mattoncini più famosi al mondo, passando prima da Guido Monaco dove si troveranno gli stand delle "arti fatte a meno". Spazio ad eventi anche in piazza della Badia ma il piatto forte sarà con il mercato tirolese a firma Ascom in Piazza Grande insieme alla casa di Babbo Natale e via salendo verso il Prato.

Qui le casette di legno - come ha ricordato Rodolfo Ademollo, direttore di InTour - quest’anno salgono di numero arrivando a quota 40. Qui sarà presente, confermatissima, la ruota panoramica, la pista del ghiaccio in versione rinnovata, sulla passeggiata, dove lo scorso anno era lo stand delle Lego per intederci, quindi il planetario e la giostra con i cavalli. La Fortezza, grazie a Eventar, sarà una delle grandi protagoniste con un allestimento unico, valorizzando anche le opere e la struttura del sito archeologico.

La Città del Natale poi animerà anche altre piazze come ad esempio quella di San Domenico con il tema del volontariato a farla da padrone, mentre la Provincia aprirà le porte del proprio atrio d’onore per uno sguardo su vari presepi provenienti da tutto il mondo. Non solo attrazioni però ma anche spettacoli, eventi tematici, che scandiranno i fine settimana dal 18 novembre fino al 7 gennaio con Arezzo che si prepara ad accogliere i numerosi turisti provenienti dal centro Italia e non solo, fin dal prossimo weekend.