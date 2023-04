Città nascosta La musica invade anche le industrie

Concerti, visite guidate, degustazioni e storia della città con Arezzo Nascosta. Grazie all’Orchestra Instabile di Arezzo è ripartita, sostenuta da Unoaerre, Lebole Maison, Alterini, Vestri e Villa La Ripa, la stagione di musica da camera di Oida che propone al pubblico un percorso di cinque tappe. Una rassegna in cui formazioni da camera affermate e più giovani, sono protagoniste in spazi inusuali, per diffondere un messaggio di bellezza, curiosità e scoperta. Presente la delegazione aretina dei sommelier Ais che proporrà per ciascuna data, una degustazione di vini in linea col programma. Ogni evento sarà preceduto dell’esibizione degli studenti delle scuole musicali di Arezzo e provincia.

Il terzo appuntamento è per oggi alle 17,30 con un Trio di percussionisti Lorenzo Caporalini, Bartolomeo Bertini e Jacopo Chitarrai, nello spazio culturale di Alterini srl, impresa commerciale che, da oltre 80 anni e tre generazioni, è attiva nella realtà aretina, toscana e umbra, attore primario nel commercio di prodotti siderurgici. È prevista alle 16 la visita guidata del museo aziendale Fab Lab legato al ferro e alle sue lavorazioni. I tre giovani interpreti del concerto, sono percussionisti originari di Arezzo e condividono lo stesso percorso di studi iniziato al Liceo Musicale "Petrarca" sotto la guida del Professore Roberto Bichi. Bartolomeo e Jacopo, entrambi diplomati col massimo dei voti, frequentano il "Conservatorio Franci" di Siena seguiti dal Maestro Federico Poli. Chitarrai, ha vinto recentemente il prestigioso Concorso Nazionale "Yamaha Scholarship Award" dedicato alle percussioni. L’idea di suonare insieme nasce in modo spontaneo tra i banchi di scuola: il percorso comune e l’amicizia hanno creato una sinergia che permette di spaziare tra singolo e trio. Il programma prevede brani di Rosauro, Friedman, Cangelosi e molti altri. In apertura l’intervento delle classi del corso di tromba e trombone della Scuola "Cesalpino". Al termine del concerto, l’assaggio dei vini e la spiegazione del sommelier Stefano Agnoletti di Ais di Arezzo. L’Ingresso è libero. I concerti si tengon alle 17:30 con ingresso a offerta a sostegno delle attività di Oida. Le visite guidate iniziano alle 16 su prenotazione: [email protected] Angela Baldi