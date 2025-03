Città dell’equitazione. Arriva Fieracavalli. A giugno la ‘tre giorni’ a braccetto con Verona

Un piccolo stacco dal Toscana Tour e già Riccardo Boricchi, patron dell’Arezzo Equestrian Centre, è al lavoro per preparare il nuovo evento estivo. Fieracavalli on tour Arezzo, che si terrà negli impianti di San Zeno dal 13 al 15 giugno e che vedrà il meglio del mondo dell’equitazione. E da un’angolazione particolare: meno agonismo e più attrattive per le famiglie e i bambini. "Un evento più popolare di quelli che siamo soliti organizzare - spiega Riccardo Boricchi - una manifestazione che apre le porte del nostro centro a tutti, in particolare alle famiglie e ai bambini. Un modo per avvicinare ancora di più la città al nostro centro".

L’evento è organizzato insieme a Fieracavalli ed è una sorta di avvicinamento all’evento di Verona in calendario quest’anno dal 6 al 9 novembre. La nostra città per la prima volta ospiterà un evento del genere. L’Equestrian Center di Arezzo, il più importante centro ippico del centro Italia e tra i migliori d’Europa, normalmente teatro di concorsi di salto ostacoli internazionali, si dedicherà per tre giorni a diverse discipline che normalmente fanno parte del palinsesto di Fieracavalli. Dalla monta inglese a quella western, dagli spettacoli alle attività per le famiglie, dalla parte espositiva a quella agroalimentare, dalle tradizioni dei butteri della Maremma toscana, al villaggio indiano.

Tre giornate da godersi all’aria aperta per immergersi nel mondo equestre a 360 gradi e nella vita outdoor. Inoltre, Fieracavalli on tour presenta la prima edizione di Hbm Horsebike motorcycles, The rider’s word. L’evento che unisce i mondi, poi non così distanti, dell’equitazione, del motociclismo e del ciclismo, con l’obiettivo di creare un’importante osmosi di pubblico e appassionati nei tre settori. E nei tre giorni ci saranno tantissimi eventi legati al mondo del cavallo, con numerose esibizioni di varie discipline, il Villaggio Indiano e il Villaggio dei Butteri.

E per i bambini la Fattoria degli animali e i mini pony. Attrattive anche per i cinofili con l’agility dog e dimostrazioni cani da pastore. E intanto in attesa di questo grande evento estivo e della seconda parte del Toscana Tour in questo week end l’Arezzo Equestrian Centre ospiterà una manifestazione di Fitetrec Ante. Il sabato ci sarà la Monta da lavoro tradizionale, mentre la domenica ci sarà il Cross Country e il derby e la Giostra all’anello che nell’arena Dante vedrà sfidarsi cavalieri del mondo della Giostra del Saracino di Arezzo, di quella di Sarteano, del Palio del Niballo di Faenza, della Giostra dell’Orso di Pistoia, della Giostra all’Anello di Narni. E poi altri concorrenti in arrivo da San Gemini e anche dal Lazio e dal Veneto. In tutto oltre cento binomi.