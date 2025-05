Ciro Sommella alla guida dell’area dipartimentale della provincia aretina di ginecologia e ostetricia

Arezzo, 2 maggio 2025 – Dal 1° maggio Ciro Sommella è il responsabile Area Dipartimentale Ostetricia e ginecologia dell’area provinciale Aretina.

La nomina è stata firmata dal direttore generale Asl Tse Marco Torre. Il dr. Sommella, direttore Uoc Ginecologia e ostetricia dell’ospedale San Donato di Arezzo, aggiunge quindi questo nuovo incarico, finora ricoperto provvisoriamente dal dr. Flavio Civitelli, direttore del Dipartimento materno infantile.

L’incarico avrà durata di tre anni. Il dr. Ciro Sommella è alla guida della Unità operativa complessa di ginecologia del PO Aretino dal 2019. «Desidero esprimere la mia più profonda gratitudine a tutta la squadra della UOC di Ginecologia e Ostetricia - dichiara il dr. Sommella -.

Il supporto, la professionalità e la passione che ho riscontrato in questi anni fra le mie collaboratrici e collaboratori sono stati fondamentali per raggiungere importanti traguardi. Ringrazio di cuore ognuno di essi per il prezioso contributo.

Voglio dedicare questo importante traguardo alle mie figlie che sono fonte costante di ispirazione e motivazione nel mio percorso professionale e personale». «Ringrazio la Direzione Aziendale per la fiducia che mi ha accordato con questa nomina – prosegue il dr. Sommella – e assumo questo nuovo incarico con grande senso di responsabilità e con l'obiettivo di continuare a lavorare con il massimo impegno per il bene della sanità del nostro territorio».

«Ringrazio il dr. Sommella per l’impegno profuso e sono certo che saprà onorare al meglio e con la professionalità che lo contraddistingue questo nuovo incarico» dichiara il direttore generale Asl Tse, Marco Torre.