Cinque milioni per le imprese. Il sostegno di Banca Valdarno: "Attenzione alla green economy"

Si chiude un 2023 positivo per Banca Valdarno, che nel corso dell’anno ha erogato 5 milioni di euro di finanziamenti per le piccole imprese e oltre 200.000 euro di contributi per le associazioni. La Bcc amministra circa un miliardo di euro nel territorio e gli utili vengono tutti messi a patrimonio della cooperativa. Il bilancio dell’attività svolta è stato fatto ieri mattina nella sede dell’istituto di credito a San Giovanni, alla presenza del presidente Gianfranco Donato e del direttore generale Stefano Pianigiani. È stato ricordato come questi 12 mesi che ci stiamo lasciando alle spalle abbiano fornito segnali incoraggianti, pur in un contesto internazionale reso difficilmente decifrabile dall’incertezza e dall’instabilità prodotta dai numerosi conflitti in atto e dalla difficile transizione verso forme di energia compatibili con il futuro del nostro pianeta. "Ci apprestiamo a chiudere il 2023 – conferma il presidente Donato - nella consapevolezza di aver fatto la nostra parte nei confronti delle famiglie e delle imprese del nostro territorio e nel sostegno alle numerose iniziative locali e nazionali, a cui abbiamo aderito grazie al Gruppo Cooperativo Iccrea di cui facciamo parte".

Una convinzione avvalorata dai dati e dai numeri: Oltre ai finanziamenti per le piccole imprese aderenti alle più importanti associazioni di categoria e ai contributi per le associazioni, Donato ha ricordato lo sconto per l’acquisto dei libri scolastici, il sostegno alla Valdarno Mutua, i numerosi progetti di progetti di promozione culturale e le iniziative di sostegno alle popolazioni alluvionate. "Un anno in cui – sottolinea il direttore generale Stefano Roberto Pianigiani - gli ottimi risultati in termini economici e di gestione, confermati dagli indicatori di solidità patrimoniale che hanno raggiunto il 29% a livello di Cet 1 ed il 30% di Total capital ratio, si sono accompagnati ad una costante azione di miglioramento dei servizi offerti ai nostri soci e clienti grazie all’incremento dei tempi di consulenza e al miglioramento della funzionalità delle nostre aree self. Un percorso in cui come banca abbiamo continuato a sostenere la transizione verso la green economy, accogliendo gli stimoli e gli indirizzi del nostro Gruppo Bcc Iccrea".

