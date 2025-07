Cinema d’estate. Una rassegna su Tim Burton

Tornano in piazza Cesare Battisti le proiezioni all’aperto in pellicola Super 8, 16 e 35 mm, quest’anno dedicate al regista Tim Burton. Tutto pronto per l’undicesima edizione de "La nostra memoria inquieta", la rassegna cinematografica al via lunedì 7 luglio. L’iniziativa, ideata e curata da Alberto Vangelisti con la collaborazione di Alessandro Elmetti, è promossa dal Comune di San Giovanni e da Orientoccidente, in sinergia con Proloco, Cineclub Sangiovannese, Valdarno Cinema Film Festival e, novità di quest’anno, con il contributo del Sellier Film Festival e del Museo Nazionale del Cinema di Torino. Le proiezioni si terranno ogni settimana fino a lunedì 4 agosto. Ogni appuntamento avrà inizio alle 21,15 e sarà ad ingresso libero. "Siamo rimasti l’unica rassegna in Italia a proporre tutti i titoli integralmente in pellicola, senza digitale, per una visione più autentica" ha spiegato Alberto Vangelisti. Protagonista di questa edizione è Tim Burton, regista visionario e inconfondibile. Il programma si apre lunedì 7 luglio con "Beetlejuice Beetlejuice" (2024), atteso sequel del cult originale del 1988. Lunedì 14 luglio è la volta del cortometraggio "Vincent" (1982), piccolo gioiello in stop motion, seguito da "Edward Mani di Forbice" (1990), toccante favola moderna interpretata da Johnny Depp e Winona Ryder.

Il terzo appuntamento, lunedì 21 luglio, propone "Ed Wood" (1994), biopic anticonvenzionale dedicato al regista più bizzarro della storia del cinema. Martedì 29 luglio spazio alla fantascienza con "Mars Attacks!" (1996), con un cast stellare, da Jack Nicholson a Glenn Close. La rassegna si chiude lunedì 4 agosto con una doppia proiezione: "Frankenweenie" (1984) e "La sposa cadavere" (2005).