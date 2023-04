"Cimento Invernale" Trek a cavallo tra Toscana e Romagna

Di nuovo in sella, il gruppo del "Cimento Invernale a cavallo" rinnova l’appuntamento di primavera per un trekking targato Casentino. Da oggi al 25 aprile, 25 i binomi che si sono dati appuntamento ad Arezzo per questo viaggio in linea che passando per il crinale che divide Toscana da Romagna arriverà al Passo della Calla. "Venticinque e non di più, questo il limite massimo per problemi logistici - spiega il presidente del gruppo Alessandro Visi - sì perché diventa sempre più difficile trovare strutture capaci di ospitare grossi numeri di cavalli e cavalieri".

Provenienti da tutta Italia questi binomi pluriesperti rinnoveranno la loro amicizia e passione nel primo viaggio in linea dell’anno.

"L’idea è sempre quella di valorizzare il territorio e le bellezze culturali della nostra splendida provincia. Fortunatamente grazie al patrocinio dell’Unione dei comuni montani del Casentino siamo riusciti a trovare ricoveri anche in zone dove era impossibile sostare", continua Mario Ceruti Presidente onorario del gruppo e fondatore dell’associazione. Quindi pronti di nuovo per questi cinque giorni di puro divertimento. Il viaggio parte oggi e andrà avanti fino a martedì 25 aprile.