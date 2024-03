Ciclone Guzzanti. Storie di coppia secondo Caterina

Cala il sipario sulla stagione 2024 del teatro Masaccio di San Giovanni. Domani lunedì 25 marzo alle 21 protagonista sarà Caterina Guzzanti in Secondo lei. Sul palco con Federico Vigorito nello spettacolo scritto e diretto dalla stessa Caterina Guzzanti. Secondo lei è la narrazione, dal punto di vista femminile, delle dinamiche nascoste che regolano i rapporti all’interno di una coppia. L’amore, che dovrebbe essere un luogo sicuro e sano, diventa un silenzioso campo di battaglia in cui fraintendimenti, bisogni e necessità si confondono e affondano in un pantano inevitabile di aspettative tradite e promesse sistematicamente rimosse, imprigionando i due protagonisti in ruoli precisi e precari, mentre bramano soltanto di essere accettati. Il bisogno di realtà, di trovare una soluzione tangibile alla distanza creatasi tra lui e lei, irrompe e rimbomba nella loro vita, ne condiziona prepotentemente i pensieri e le scelte, lasciandoli sopraffatti da un sentimento di imbarazzo e di inadeguatezza. Secondo lei è una storia che invita a riflettere su come la cultura e la società in cui viviamo, continuano a condizionare in modo invalidante sia le donne che gli uomini nelle scelte principali della loro vita così come nelle relazioni, nei legami più intimi con l’altro e con noi stessi.

Al Teatro Virginian di Arezzo, diretto dalla Compagnia La Filostoccola, in via De’ Redi, va in scena oggi alle 17, il penultimo appuntamento della Stagione Teatrale "Non la solita minestra": "Orlando Furioso in musica e pupi" rivolto ad un pubblico di tutti i generi o "tout public", dai 6 anni in poi. In scena, accanto al cantastorie Franco Picetti, c’è l’attrice aretina Eleonora Angioletti. La regia è di Giorgio Castagna, produzione I Cantastorie e Turcaret Teatro. "Abbiamo pensato di raccontare il poema Ariostesco prendendo spunto dalle scelte di Calvino per il suo programma radiofonico raccontando quattro episodi del poema" dice Giorgio Castagna. Terzo e ultimo appuntamento per famiglie e bambini al Teatro Verdi di Monte San Savino oggi alle 17:30, la compagnia Kanterstrasse porterà in scena "OZz – Della mancanza e dello stupore" con Simone Martini, Alessio Martinoli ed Elisa Vitiello. Lo spettacolo è consigliato per un pubblico a partire dai 6 anni.

A.B.