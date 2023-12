Tornano dal 2 al 5 gennaio dalle 8.30 alle 16.30 i christmas camp ai musei cittadini di San Giovanni Valdarno per bambini dai 6 agli 11 anni. Un’ottima occasione per far trascorrere ai giovani giornate divertenti e ricche di esperienze legate alla cultura, alla creatività, all’apprendimento e alla socializzazione. Nella settimana che precede la Befana, i partecipanti saranno invitati a svolgere una serie di attività e di giochi legati all’arte, accompagnati da un’educatrice di lingua inglese.

La storia della città e le collezioni dei musei cittadini permetteranno di avviare laboratori, percorsi e iniziative all’insegna del divertimento e dell’avvicinamento all’arte. I "polverosi" musei cambiano aspetto e i loro spazi diventano familiari e vengono vissuti dai ragazzi in maniera naturale.

La partecipazione al campus natalizio ha un costo di 100 euro; i posti sono limitati, la prenotazione è obbligatoria. È previsto uno sconto del 10% per i possessori della tessera Unicoop FI e Coop Tirreno.

Per informazioni sui campi museali e prenotazioni, è possibile scrivere o telefonare a: [email protected] – Telefono 055-9126213.