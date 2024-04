Christian Cerrini artista emergente nella Galleria Aperta

Galleria aperta è il titolo del nuovo progetto di fruizione della Galleria Comunale di Arte Moderna e Contemporanea che, a cura di Marco Pierini e di Alessandro Sarteanesi e con mostre di artisti internazionali, Sergio Lombardo e Giovanni Frangi, con esposizioni di artisti emergenti, con laboratori e con conferenze, offre un ricco calendario di appuntamenti fino al 2 giugno. Il progetto, decisamente ricco, è stato organizzato dalla Fondazione Guido di Arezzo e dall’Associazione Nuove Stanze con il sostegno economico di Magonza. Gli artisti emergenti esporranno a rotazione nelle sale del piano terreno, iniziando dal tifernate Christian Cerrini (nella foto) con la sua prima personale, visitabile fino al 7 aprile. La mostra è stata concepita come se fosse una quadreria, ricordando vagamente lo studio londinese di Fussli. I personaggi di Cerrini incarnano le paure, i sogni e le ossessioni, che alternandosi a paesaggi dai colori forti e inquieti, animano una pittura che l’artista interpreta come una presa di coscienza e come espressione di una posizione nei confronti di una realtà conflittuale raccontata attraverso il colore.

Liletta Fornasari