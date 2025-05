Frana di Ricasoli di nuovo al centro del dibattito

Arezzo, 05 maggio 2025 – A Ricasoli, piccola frazione collinare di Montevarchi, torna l’incubo delle frane. Dopo anni di instabilità geologica e numerosi interventi di consolidamento, le abbondanti piogge delle scorse settimane hanno riattivato un movimento franoso sul versante Sud-Ovest, in un’area privata dove nel 2022 era stata realizzata una scogliera di contenimento. La nuova lesione, visibile e in progressione, ha riacceso l’allarme tra i residenti e messo nuovamente sotto pressione l’amministrazione comunale. A farsi portavoce delle preoccupazioni della popolazione sono stati i capigruppo consiliari di Partito Democratico, Avanti Montevarchi e Impegno Comune, che hanno presentato un’interrogazione urgente alla sindaca Silvia Chiassai Martini. Nel mirino dell’opposizione non solo la fragilità del territorio, ma anche la gestione della comunicazione con i cittadini. «In molti lamentano di non essere adeguatamente informati né sulle attività di monitoraggio affidate all’Università di Firenze, né sugli interventi programmati», sottolineano i consiglieri, chiedendo maggiore trasparenza e partecipazione.

Le minoranze hanno inoltre ricordato come in passato gli incontri pubblici con i tecnici incaricati delle verifiche fossero prassi consolidata, e si domandano perché oggi non venga più previsto un confronto diretto con la cittadinanza. «È fondamentale – affermano – che le persone siano messe nelle condizioni di capire cosa succede sotto i propri piedi». Non si è fatta attendere la replica dell’assessore ai Lavori Pubblici Giacomo Brandi, che ha annunciato un incontro pubblico già fissato per oggi, lunedì 5 maggio. «Il sopralluogo a Ricasoli, concordato con residenti e tecnici, servirà a chiarire la situazione nelle aree private colpite e a illustrare gli interventi in corso sul versante Nord – ha dichiarato Brandi –. In quell’occasione verrà anche presentata una relazione redatta dai geologi dell’Università di Firenze, che al momento esclude rischi per le abitazioni». La collina di Ricasoli, soggetta storicamente a fenomeni di dissesto idrogeologico, resta dunque sorvegliata speciale. Ma per i cittadini, il problema non è solo geologico: è anche – e soprattutto – fiducia nelle istituzioni. I terreni su cui si poggia l’abitato di Ricasoli sono complessi dal punto di vista della stabilità e da molti anni la collina che circonda l’abitato è sotto stretta osservazione. In consiglio comunale sono stati molti gli interventi, anche nelle passate legislature.