Chiesa a fuoco. Indagini aperte. L’ombra del dolo

Si sarebbero introdotti in chiesa e gli avrebbero dato fuoco. Ad ora è un’ipotesi ma gli indizi che possono aiutare gli investigatori ci sono. Sono alcuni inneschi.

Succede a Cortona, nella chiesa di San Marco in Villa, da non confondere con la chiesa di san marco che è ubicata invece nel centro storico. L’edificio era già inagibile prima del rogo che si è sviluppato nella tarda serata di ieri. L’allarme è stato lanciato a seguito del denso fumo che usciva dalla struttura. Sul posto dopo la segnalazione sono arrivati i carabinieri della compagnia di Cortona con le pattuglie e i mezzi dei vigili del fuoco di Arezzo, distaccamento delle Tavarnelle, per domare le fiamme.

Quello che è accaduto è ancora da ricostruire nei contorni ma ci sono alcuni elementi che indirizzano le indagini degli investigatori. Sul luogo del rogo sarebbero stati trovati alcuni innesti da cui poi sono partite le fiamme. I danni alla struttura sono ancora da accertare ma quel che è certo è che non ci sarebbero persone ferite.

La pista dolosa è una delle ipotesi su cui stanno lavorando i carabinieri cortonesi. Tutto dovrà esser riscontrato. Le domande da sciogliere rimangono ancora molte, a partire dall’incognita che sia stato un getso intenzionale o meno. E poi: perchè dar fuoco ad una chiesa? È stata una bravata? Chi lo ha fatto? Tutte domande che terranno impegnati i carabinieri nelle prossime ore.

Lu.Am.